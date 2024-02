Nicola elogia l’ex Milan Niang: «Non lo scopro certo io, ha personalità e qualità»

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha commentato a Dazn la vittoria contro la Salernitana elogiando l’ex Milan Niang

LE PAROLE – «Lui non lo scopro certo io.Ha personalità, qualità; è arrivato da un campionato diverso, si è messo a disposizione, ha avuto subito voglia di aiutare la squadra. Si è allenato tutta la settimana, nessuno è più importante di un altro e tutti sono fondamentali. Anche Cancellieri voleva calciare, ha la personalità e l’abilità per farlo. Ho preferito Niang per diversi motivi, ma abbiamo 3 o 4 giocatori in grado di cimentarsi. Mi è piaciuto vedere che anche altri giocatori volevano prendersi la responsabilità»