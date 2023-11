Nibali approva il ritorno di Ibrahimovic: «Sa come si vince, figura potente»

In casa Milan tiene banco il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Il pensiero di Nibali, tifoso rossonero, a riguardo

«Una figura come quella di Ibra è molto forte e potente, non è più un calciatore ma anche lui ha smesso da poco conosce molti atleti. Se parla viene sempre ascoltato dai suoi ex compagni… e ha vinto tanto. Lui ha raggiunto dei grandi obiettivi, lui sa come si vince e può tramandare questo, non dicendo ‘ho vinto..’, ma spiegando ‘so come si vince»