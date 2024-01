Nianzou Milan, chi è il difensore che piace a Furlani: dai tanti trofei al RETROSCENA con Thiago Motta

Nianzou Milan, chi è il difensore che piace a Furlani: dai tanti trofei alle caratteristiche principali. L’identikit del giocatore

L’ultimo nome seguito dal mercato Milan in difesa è quello di Tanguy Nianzou.

Andiamo a scoprire le caratteristiche principali del difensore classe 2002 con un passato al PSG, al Bayern Monaco e in forza al Siviglia. Nei duelli aerei è molto forte, va sempre alto e ha segnato molti gol di testa. Non hai mai avuto la fiducia per essere stato titolare ma è sempre stato usato per le rotazioni in club importanti e per questo motivo ha già tanti trofei nonostante la giovane età. Come riportato da Sky, ha detto che Thiago Motta gli ha cambiato la carriera calcistica con il PSG U19. Forse è un po’ irruente nei contrasti, con piccoli cali di concentrazione ma ha tutte le caratteristiche per crescere. Il Milan osserva per un possibile prestito.