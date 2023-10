Newcastle PSG, Howe prepara la sfida: «Tonali sta bene». Le parole del tecnico della squadra inglese alla vigilia del match

Nella conferenza stampa alla vigilia di Newcastle PSG, le altre due squadre presenti nel girone del Milan, ha parlato il tecnico Eddie Howe.

Ecco le sue parole: «Non vedo l’ora di sperimentare l’atmosfera di casa in questa competizione e ciò che faranno i nostri tifosi. Penso che sarà una serata memorabile e spero che anche la nostra prestazione lo sarà. Wilson è vicino al rientro, ma probabilmente non giocherà. Così come Botman, mentre per Joelinton bisognerà attendere l’ultimo check. Tonali? Sta bene»