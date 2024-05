Pioli via dal Milan? Un nuovo club di Serie A piomba sull’allenatore rossonero: ecco quale. Il tecnico resta in Italia?

Il destino di Stefano Pioli è ormai tracciato: al termine della stagione le strade tra lui e il Milan si separeranno dopo una stretta di mano. Da capire ancora l’aspetto economico dell’addio, con buonuscita e quant’altro. Il tecnico, intanto, continua ad avere diversi estimatori in Serie A.

Il suo nome, che era già finito nella lista del Napoli, adesso è finito nel mirino della Fiorentina. Come scrive Violanews, per il post Italiano in pole position c’è Raffaele Palladino. Le alternative sono Aquilani e Gilardino, ma adesso anche il tecnico in uscita dai rossoneri si unisce alla lista. In ogni caso, come spiega il portale, la decisione verrà presa solamente e fine mese dopo la finalissima di Conference League