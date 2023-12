Newcastle Milan a Mekkelie: i precedenti non sorridono ai rossoneri

Newcastle Milan a Danny Mekkelie: i precedenti dell’arbitro olandese non sorridono alla squadra di Stefano Pioli

L’arbitro designato dalla UEFA per Newcastle Milan di domani sera è Danny Mekkelie. I rossoneri si giocano le ultime speranze europee, con un occhio anche al risultato di Borussia Dortmund-PSG.

Il fischietto olandese ha alcuni precedenti non positivi con la squadra di Stefano Pioli: la prima volta in un Milan-Liverpool nella stagione 2021/2022 (terminata sull’1 a 2), la seconda in un Chelsea-Milan del 2022/2023 (terminata sul 3 a 0).