Newcastle Milan, improbabile il suo recupero: Pioli lo lascerà a casa e confida di recuperarlo per le prossime sfide

Domani sera il Milan affronterà il Newcastle in una partita decisiva per le sorti della stagione dei rossoneri e lo farà con una situazione di grande emergenza in difesa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, Simon Kjaer sarà indisponibile e salterà anche la trasferta inglese: al suo posto pronto ancora Theo Hernandez nel ruolo di centrale.