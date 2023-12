Newcastle Milan: anche Cardinale e Ibra al St James Park? Ultime

Newcastle Milan: anche Cardinale e Ibrahimovic al St James Park? Le ultime in vista della partita di domani sera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Cardinale e Ibrahimovic in vista della partita di domani del Milan a Newcastle: ci saranno anche loro due in tribuna.

Cardinale non sarà al St James Park perchè impegnato per tutta la settimana a New York, sullo svedese invece per il momento non ci sono certezze a riguardo.