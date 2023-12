Newcastle Milan: allenamento, partenza e conferenza. Il programma di oggi alla vigilia della sfida di Champions

Giornata di viglia in casa Milan, con la formazione di Pioli che domani affronterà in trasferta il Newcastle per una sfida che vale di fatto una stagione.

I rossoneri si ritroveranno in campo alle 12 a Milanello per la consueta rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza verso Newcastle e in serata, alle 20 italiane, la conferenza stampa di Pioli e Pulisic.