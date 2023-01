Nesta su Theo: «Non ho dubbi che possa giocare in tutte le squadre del mondo». Le parole dell’ex difensore e fuoriclasse del Milan

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni della Bobo Tv di Theo Hernandez. Ecco le parole dell’ex difensore del Milan:

«Giocatore straordinario. Theo credo sia già pronto per una big, ora ha fatto forse la peggior partita con il Sassuolo ma bisogna pensare alle scorie del Mondiale. Ma non ho dubbi che possa giocare in tutte le squadre del mondo».