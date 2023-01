Nesta su Leao: «Se fa quello step in più, può giocare ovunque». Le parole dell’ex difensore rossonero sul portoghese

Presente alla BoboTv, l’ex rossonero Alessandro Nesta ha parlato delle potenzialità di Rafael Leao.

Ecco le sue parole: «Su Leao, per potenzialità, può giocare ovunque. Per me non riconosce ancora lo spazio: non può sempre prendere palla e andare, ogni tanto con la gamba che ha deve attaccare lo spazio. Però è di un livello alto, se fa quello step in più può giocare ovunque‬»