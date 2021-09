Nesta: «Il Milan non parte favorito ma può vincere lo scudetto»

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, le sue parole

«Il Milan è da scudetto. Forse non parte favorito, ci sono squadre più forti, ma non è detto che sia un male, anzi. La verità è che quest’anno sono in molte a poter vincere. Una cosa è certa: la strada è quella giusta».