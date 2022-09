Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sulla coppia difensiva Tomori Kalulu

«Sono moderni, hanno coraggio, giocano alti e non temono l’uno contro uno. Certo, fossero italiani sarebbe meglio per la Nazionale, ma così non è. Pazienza»