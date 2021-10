Neoallenatori UEFA A: passano Montolivo, Abate e non solo. Tutti i nomi

La FIGC ha ufficializzato i nuovi allenatori UEFA A: tante ex stelle del calcio italiano ed ex rossoneri. Tutti i nomi

Ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A. Dopo aver seguito le 210 ore di formazione del programma didattico, gli allievi hanno sostenuto lo scorso giovedì 14 ottobre a Coverciano gli esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento. Con questa certificazione i nuovi tecnici potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Alla luce della votazione ottenuta, i migliori del corso sono risultati essere Daniele De Rossi e Alessandro del Piero. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Ignazio Abate. Di seguito, l’elenco completo dei neoallenatori UEFA A: