Nelson tra Arsenal e Milan: i rossoneri ci proveranno così per il 23enne in scadenza con i Gunners. La strategia

Il Milan non molla la presa per Reiss Nelson, 23enne di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto con il club inglese.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore è vicino a rinnovare con i Gunners per un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia il Milan non molla la presa ed è pronto a tentare Nelson con un contratto simile: quasi 3 milioni annui bonus compresi.