Nela è intervenuto negli studi di Rai Sport per parlare del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

NELA – «Il Milan deve cercare di avere meno infortunati possibile. Così può riprendere il suo cammino. Per l’Europa potremmo assistere ad una bagarre clamorosa perchè ci sono tante squadre. Kjaer è un giocatore con un’esperienza straordinaria. Nessuno deve pensare che il Milan sia fuori da qualsiasi gioco, perchè è ancora presto. Kjaer è utilissimo e quando sei in emergenza e hai la possibilità di schierarlo non è una cosa di poco conto»