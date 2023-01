Intervistato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Sebino Nela ha parlato del campionato italiano. Ecco cosa ha detto

«E’ un campionato strano, ma possono dirlo anche le altre. Chi non mi aspettavo di vedere lì è l’Atalanta. Il vuoto che c’è sotto il Napoli è dovuto anche all’andamento delle milanesi che sono andate in crisi altalenante e dall’inizio della Juventus che adesso ha subito la penalizzazione. La regolarità ce l’hanno avuta solo gli azzurri e la posizione in classifica è meritata»