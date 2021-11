Pavel Nedved ha parlato del momento della Juve prima dell’inizio di Juve Zenit. Le parole del dirigente bianconero

Prima dell’inizio di Juve Zenit, Pavel Nedved ha parlato degli ultimi risultati ai microfoni di Juventus Tv. Le parole del dirigente bianconero.

PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE – «Sono d’accordo col mister. La qualificazione agli ottavi è il primo obiettivo stagionale, ritrovarsi nel nuovo anno nelle competizioni europee. Oggi può accadere, è una partita che può essere decisiva e dobbiamo giocare per vincere».

SASSUOLO E VERONA – «Sono stati cinque giorni abbastanza pesanti, con due sconfitte inaspettate, soprattutto quella in casa con il Sassuolo che ci ha dato una bella botta. Cercavamo una reazione a Verona, non ci siamo riusciti ma oggi siamo qui per dare qualcosina in più. Possiamo e vogliamo andare avanti in Champions e questo bisogna farlo vedere sul campo».