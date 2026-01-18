NBA Europe, c’è anche il Milan tra i club coinvolti: domani giornata importante. Ibrahimovic in rappresentanza?

NBA Europe, c’è anche il Milan tra i club coinvolti, domani potrebbe essere una giornata importante per il progetto

Il futuro del basket nel Vecchio Continente potrebbe essere vicino a una svolta epocale. Cresce l’attesa per il vertice in programma domani a Londra, un incontro che promette di gettare le basi per la nascita di NBA Europe, la nuova lega che l’organizzazione americana intende lanciare in territorio europeo. Non si tratta solo di sport, ma di un intreccio tra basket e calcio che vede i principali club milanesi protagonisti, seppur con approcci differenti.

Il Diavolo vola a Londra: Ibrahimovic e Calvelli in prima linea

Il Milan conferma la propria visione globale e la forte vocazione verso il mercato statunitense, consolidata dalla proprietà RedBird. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la delegazione dei rossoneri sarà di altissimo profilo. È quasi certa la presenza di Massimo Calvelli, dirigente di lungo corso e figura chiave nel management sportivo internazionale.

Ma il nome che accende le fantasie è quello di Zlatan Ibrahimovic. L’ex fuoriclasse svedese, oggi Senior Advisor del Diavolo, potrebbe partecipare al summit portando il suo carisma e la sua esperienza nella gestione di brand sportivi globali. La presenza del club di via Aldo Rossi sottolinea come le sinergie tra calcio e basket siano ormai un asset strategico per espandere il marchio oltre i confini del rettangolo verde.

L’Olimpia Milano non manca l’appuntamento

A rappresentare l’eccellenza del basket italiano ci sarà, naturalmente, l’Olimpia Milano. La squadra più titolata d’Italia parteciperà al tavolo londinese con le sue figure di riferimento:

Ettore Messina : leggendario allenatore e attuale coach delle Scarpette Rosse, con un passato importante proprio in NBA come assistente ai San Antonio Spurs.

: leggendario allenatore e attuale coach delle Scarpette Rosse, con un passato importante proprio in NBA come assistente ai San Antonio Spurs. Christos Stavropoulos: General Manager di provata esperienza internazionale, fondamentale per navigare i complessi equilibri tra FIBA, Eurolega e il nuovo progetto NBA.

Inter assente: strategie diverse per i nerazzurri

Mentre il mondo rossonero e i giganti del basket si riuniscono oltremanica, l’Inter ha scelto di non inviare rappresentanti. Una decisione che evidenzia una diversa priorità strategica in questa fase del progetto NBA Europe, focalizzata probabilmente più sulla gestione interna del club e sugli impegni calcistici imminenti.