Nazionali, oggi tocca a Kessie: la sua Costa d’Avorio sfida il Malawi

Continuano gli impegni con le proprie nazionali per i giocatori del Milan. Oggi scende in campo Kessie con la Costa d’Avorio

La pausa nazionali non dà sosta ai giocatori del Milan. L’unico rossonero impegnato oggi è Franck Kessie, che con la sua Costa d’Avorio sfida il Malawi in una gara valida per la 4° giornata del girone D di qualificazioni ai Mondiali per quanto riguarda il continente africano.

Gli ivoriano al momento guidano il raggruppamento con 7 punti, seguiti dal Camerun a 6, dal Malawi a 3 e dal Mozambico ad 1.