Nazionali Milan: domani in campo il Belgio di De Ketelaere

È in corso la seconda giornata dei gironi dei Mondiali. Domani toccherà al Belgio di De Ketelaere. Avversario il Marocco.

Il rossonero contro il Canada è rimasto in panchina e verosimilmente anche questa volta non dovrebbe esserci spazio per lui dal 1′. Un incrocio anche in ottica calciomercato, visto che affronterà Ziyech accostato l’estate scorsa e in queste ultime settimane al Milan