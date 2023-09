Nazionali Milan: in 5 già a Milanello. Ecco quando rientrano tutti

Stefano Pioli ed il Milan accolgono i primi rossoneri al rientro dagli impegni con le Nazionali: ecco chi si rivede a Milanello

Rientrano alcuni Nazionali in casa Milan. Sono parecchi i calciatori rossoneri partiti per i relativi impegni nel corso di questa sosta. Alcuni di essi hanno già fatto rientro a Milanello, per la gioia di Pioli.

Oggi hanno fatto ritorno alla casa base Krunic, Kjaer, Chukwueze, Reijnders e Jovic. Domani sarà il turno di Leão, Thiaw, Maignan e Theo Hernandez. Questi ultimi tre, che saranno in campo stasera per l’amichevole tra Francia e Germania, torneranno a Milano insieme con un volo privato. Infine giovedì toccherà a Pulisic e Musah.