Nazionali Milan, i rossoneri in campo oggi: ci sono gli U21

Nazionali Milan, ecco i rossoneri in campo nelle partite di oggi: tocca agli U21, Rafael Leao contro la Repubblica Ceca

Altro giro di nazionali per i giocatori del Milan. Oggi tocca ai giocatori U21. Gli italiani Lorenzo Colombo e Alessandro Plizzari sfidano la Svezia, la Francia di Kalulu contro l’Ucraina.

In Nazionale maggiore c’è Ismael Bennacer, che sfida la Repubblica Democratica del Congo con l’Algeria in amichevole. Rafael Leao ed il Portogallo ospitano la Repubblica Ceca in Nations League.