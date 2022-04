Nazionali Milan Femminile: i risultati delle rossonere impegnate

Sono in corso le qualificazioni al Mondiale femminile. Ecco i risultati delle rossonere impegnate oggi con la propria Nazionale

Sono in corso le qualificazioni al Mondiale femminile. Ecco i risultati delle rossonere impegnate oggi con la propria Nazionale:

sconfitta per 4-0 per l’Israele di Selinhodzic rimasta in campo per tutta la durata del match contro la Serbia. Assiste dalla panchina invece Arnadottir alla vittoria della sua Islanda per 0-5 contro la Bielorussia