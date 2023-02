La Serie A femminile è in pausa per la sosta Nazionali. Oggi pomeriggio scenderenno in campo le Azzurre contro l’Inghilterra

La Serie A femminile è in pausa per la sosta Nazionali. Oggi pomeriggio scenderenno in campo le Azzurre contro l’Inghilterra.

Delle tre rossonere presenti Giuliani e Bergamaschi potrebbero partire titolari, dopo la panchina contro il Belgio, mentre dovrebbe godere di un turno di riposo, almeno inizialmente, Piemonte.