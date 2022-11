Con i campionati femminili fermi per la sosta delle Nazionali, domani scenderà in campo l’Italia delle rossonere Giuliani e Soffia

Con i campionati femminili fermi per la sosta delle Nazionali, domani scenderà in campo l’Italia di Giuliani e Soffia.

Le due rossonere, rimaste entrambe in panchina nella sconfitta contro l’Austria, insieme alle compagne in azzurro scenderanno in campo nel match contro l’Irlanda.