Nazionali Milan, Bennacer nemmeno in panchina contro il Burkina Faso: l’infortunio del centrocampista algerino

Con l’uscita delle formazioni ufficialità di Algerina Burkina Faso è saltata agli occhi dei tifosi del Milan l’assenza di Ismael Bennacer.

Il centrocampista rossonero non sarà nemmeno in panchina e nella giornata di ieri si era sparsa la voce di un problema muscolare per l’algerino.