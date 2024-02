Nations League, quanti intrecci tra giocatori del Milan ed ex rossoneri nel girone dell’Italia

Nella prossima Nations League l’Italia affronterà la Francia, il Belgio e Israele. Quanti intrecci tra giocatori del Milan ed ex rossoneri

Oggi l’Italia di Spalletti ha scoperto le proprie avversarie in Nations League. Il sorteggio non è stato benevolo con gli azzurri: Francia, Belgio e Israele. Quanti intrecci tra giocatori del Milan e ex rossoneri:

se da una parte nella Nazionale francese ci sono Theo, Maignan e Giroud tra gli azzurri ci sono Florenzi, Calabria, Tonali e Donnarumma. Contro il Belgio sarà invece sfida all’ex Saelemaekers.