Nasti saluta il Bari, il messaggio dell’attaccante rossonero: «Stagione complicata, ma grazie per avermi fatto crescere» – FOTO

Nasti saluta il Bari, il messaggio dell’attaccante rossonero: «Stagione complicata, ma grazie per avermi fatto crescere». Le parole pubblicate sui social

Marco Nasti rientrerà questa estate al Milan, dopo l’avventura in prestito al Bari, per poi decidere il suo futuro. Ecco le parole dell’attaccante rossonero sui social:

PAROLE – «È stata una stagione complicata e piena di ostacoli ma il finale ci ha regalato una gioia immensa. Bari e la Bari meritano sempre il massimo e spero che nel futuro questa piazza e la sua gente possano togliersi le soddisfazioni che meritano. Voglio ringraziare i miei compagni per non aver mai mollato. Per avermi dato la fiducia di cui avevo bisogno. Per avermi fatto crescere come uomo e come calciatore. Un grazie immenso ai nostri tifosi per averci accompagnato in questo lungo percorso».