Nappi: «Il Milan è una squadra solida, scudetto? Vi dico»

Marco Nappi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di FootballNews24, ecco le sue parole sul Milan e sulla lotta scudetto:

Sullo scudetto: «Il Napoli mi ha convinto sin dall’inizio, ha dimostrato di essere sin da subito una squadra competitiva e può giocarsi qualcosa di importante. Anche il Milan sta facendo un campionato incredibile, nonostante il Covid e i vari infortuni. Pioli e il Milan hanno dato una grande dimostrazione di forza e, nel caso dovessero uscire dalle competizioni europee, daranno tutto in campionato. Le altre ci sono ma fanno un po’ più di fatica, la Roma su tutte, nonostante abbia un grande allenatore. Mourinho mi piace moltissimo per quel che riguarda la gestione del gruppo. Poi in Serie A si disputano due campionati, uno per lo Scudetto e l’altro per la salvezza».

Su Fiorentina Milan: «La Fiorentina gioca in casa, e questo è senza dubbio un punto a suo favore, ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra molto solida. Sicuramente sarà una bellissima partita, aperta a ogni risultato. La Fiorentina ha i giocatori giusti per poter mettere in difficoltà il Milan, anche se i rossoneri sono una squadra giovane che va molto forte».