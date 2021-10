Pobega pronto per la Nazionale? Per Nappi può fare bene. Le parole

Tommaso Pobega potrebbe essere un buon ricambio per il centrocampo di Mancini in Nazionale secondo l’ex attaccante Marco Nappi. Le parole

Marco Nappi, ex attaccante, ha parlato dei giovani che potrebbero fare bene in ottica Nazionale. Le sue parole ai microfoni di TMW Radio.

POBEGA E FRATTESI – «Dobbiamo farli crescere, sono due buonissimi giocatori: in Nazionale abbiamo bisogno di ricambi. Devono entrambi crescere ancora, sono nelle squadre ideali per farlo. Credo proprio che Mancini li porterà presto con sé, lo stesso vale per Lucca, forte e veloce».