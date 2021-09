Napoli Spartak Mosca 2-3: prima sconfitta stagionale per Spalletti

Il Napoli crolla in casa contro lo Spartak Mosca. I russi si impongono allo stadio Maradona con il risultato di 2-3

Prima sconfitta per il Napoli di Luciano Spalletti, che cede in casa contro lo Spartak Mosca. I russi si impongono in casa degli azzurri con il risultato di 2-3.

Partita pazza al Maradona, con vantaggio azzurro di Elmas dopo solo 11 secondi. Sembra tutto indirizzato, ma l’intervento folle di Mario Rui con rosso allegato cambia tutto. La squadra di Rui Vitoria prende in mano la partita e nel secondo tempo realizza tre gol. A nulla serve il gol di Osimhen nel recupero.