Napoli, recuperato un giocatore chiave per il Milan. L’agente conferma

Buone notizie in casa Napoli in vista del match con il Milan. Confermato infatti il ritorno in campo di un top player

Il Napoli recupera un giocatore chiave in vista del Milan. L’agente di Hirving Lozano ha infatti confermato il ritorno in campo del messicano a San Siro ai microfoni di Minutidirecupero.it. Ecco le sue dichiarazioni.

«Lozano col Milan ci sarà e credo che potrà giocare anche qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, ma per il tipo di infortunio subito il suo rientro dovrà essere graduale. A San Siro non lo vedremo sicuramente in campo per 90 minuti, ma credo che potrà giocare uno spezzone di gara per tornare a prendere confidenza con il campo.»