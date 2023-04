Napoli, Politano recrimina: «Rabbia per le scelte dell’arbitro»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al match contro il Milan

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al match contro il Milan. Le sue parole alla mixed zone di San Siro.

«I nostri tifosi sono sempre presenti, so che martedì prossimo ci sarà una grande bolgia perché abbiamo bisogno di loro: ci affideremo a loro e ci daranno la spinta giusta per vincere. E’ normale che ci sia rabbia per le decisioni dell’arbitro però ormai è andata così: dobbiamo guardare avanti, è inutile star qui a protestare con l’arbitro che l’ha vista così. Pensiamo alla prossima partita».