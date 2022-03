Napoli Milan, Theo Hernandez vuole tornare protagonista

Theo Hernandez partirà titolare a sinistra in Napoli Milan: dalla prestazione del terzino francese passano molte delle chance di vittoria

Theo Hernandez decisivo. Questo quello che spera Pioli e che sperano tutti i tifosi rossoneri nella gara di questa sera tra Napoli e Milan. Il terzino francese potrebbe essere la chiave di volta del match a sinistra nel duello con Di Lorenzo.

Dopo un paio di partite sottotono, perlomeno in fase offensiva, l’ex Real Madrid vuole tornare ad incidere anche in zona goal. Quale modo migliore se non quello di farlo in un vero e proprio scontro scudetto?