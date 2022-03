Napoli Milan, testa a testa tra Leao e Insigne: 2 leader agli antipodi

Il big match di domani sera tra Napoli e Milan metterà di fronte, uno contro l’altro, i due leader tecnici delle squadre, Insigne e Leao

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, si parla di due leader agli antipodi. Perché Insigne è in fase di involuzione, i dati Opta dicono che tutte le statistiche stagionali sono peggiorate, tranne quella sulla media delle occasioni create. Per quel che riguarda Leao, invece, tutte migliorate, tranne gli assist.