Napoli Milan, rossoneri sgonfi e senza mordente: secondo obiettivo stagionale fallito. E adesso…
Il day-after della sconfitta di Riad è segnato dal fondo amaro di Luigi Garlando sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il giornalista sottolinea come il Milan abbia abdicato al trono di detentore della Supercoppa senza la grinta dei giorni migliori, lasciando il palcoscenico a un Napoli più affamato.
PAROLE – «Il Milan sgonfio di Riad ha sgomberato il trono da detentore. Niente sigari a questo giro. A bruciare è il secondo traguardo stagionale su tre, dopo l’uscita prematura dalla Coppa Italia».
L’analisi di Garlando evidenzia il fallimento di due obiettivi su tre nel giro di pochi mesi. Dopo il flop in Coppa Italia, l’eliminazione araba rappresenta un duro colpo per la credibilità del progetto di Massimiliano Allegri. Non è certamente l’atmosfera ideale per avvicinarsi alla sosta natalizia, con una tifoseria delusa e una squadra che sembra aver perso quella solidità che l’aveva contraddistinta in passato.