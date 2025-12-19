 Napoli Milan, rossoneri sgonfi e senza mordente
Connect with us

News

Napoli Milan, rossoneri sgonfi e senza mordente: secondo obiettivo stagionale fallito. E adesso…

Published

33 minuti ago

on

By

Milan

Napoli Milan, Maignan e compagni sono scesi in campo senza mordente e secondo obiettivo stagionale fallito

Il day-after della sconfitta di Riad è segnato dal fondo amaro di Luigi Garlando sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il giornalista sottolinea come il Milan abbia abdicato al trono di detentore della Supercoppa senza la grinta dei giorni migliori, lasciando il palcoscenico a un Napoli più affamato.

PAROLE – «Il Milan sgonfio di Riad ha sgomberato il trono da detentore. Niente sigari a questo giro. A bruciare è il secondo traguardo stagionale su tre, dopo l’uscita prematura dalla Coppa Italia».

L’analisi di Garlando evidenzia il fallimento di due obiettivi su tre nel giro di pochi mesi. Dopo il flop in Coppa Italia, l’eliminazione araba rappresenta un duro colpo per la credibilità del progetto di Massimiliano Allegri. Non è certamente l’atmosfera ideale per avvicinarsi alla sosta natalizia, con una tifoseria delusa e una squadra che sembra aver perso quella solidità che l’aveva contraddistinta in passato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.