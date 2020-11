Napoli-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Napoli-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per l’ottava giornata di Serie A

Napoli-Milan streaming: si torna in campo dopo la sosta delle nazionali. Un match, quello tra partenopei e rossoneri, che ha il sapore di una sfida scudetto. Ad affrontarsi infatti sono la prima e la terza della classe, con gli uomini di Gattuso che distano però solo tre lunghezze da Romagnoli e compagni (primi). Da questa sfida Pioli capirà quali potranno essere le ambizioni del Diavolo, finora protagonista di un avvio di gara sorprendente e domenica atteso a un banco di prova particolarmente ostico. I partenopei hanno perso una sola partita in campionato (escluso il match assegnato a tavolino alla Juventus) contro il Sassuolo di De Zerbi (secondo in classifica). Per il Milan invece ancora nessuna sconfitta e solamente due pareggi, contro Roma e Hellas Verona.

Napoli-Milan, streaming e diretta tv

Napoli-Milan è in programma domenica 22 novembre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Napoli-Milan, ultime e probabili formazioni

NAPOLI – Mister Gattuso sarà costretto a rinunciare a Osimhen, fuori per una lussazione alla spalla destra rimediata con la Nazionale, e anche a Rahmani e Hysaj. Il tecnico calabrese però recupera Bakayoko, che ieri si è allenato in gruppo con il resto dei compagni. Tra i pali dunque agirà Meret. La linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e uno tra Mario Rui e Goulham. In mediana dovrebbero agire Fabian Ruiz, Demme e Elmas. Davanti invece, spazio a Insigne, Mertens e Politano.

MILAN – Non saranno del match né mister Pioli, né il vice Murelli: entrambi messi fuorigioco dal Covid-19. Al loro posto in panchina siederà Bonera. Due indisponibili tra per i rossoneri: si tratta di Leao, uscito malconcio durante l’ultima gara con la Nazionale portoghese U21, e Musacchio, il cui rientro però è sempre più vicino. In difesa, a protezione di Donnarumma, spazio alla linea formata da Theo Hernandez, Kjaer, Romagnoli e Calabria. In mezzo al campo confermatissima la coppia Kessie-Bennacer. Davanti, alle spalle del solito Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Per il croato si tratta della prima partita da titolare dopo l’infortunio.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Insigne, Mertens, Politano. All.: Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Bonera.

Napoli-Milan, i precedenti con Valeri

Domenica 22 novembre il Milan sfiderà il Napoli alle ore 20:45 presso lo stadio San Paolo. I rossoneri vogliono proseguire il cammino in testa alla classifica. Poco fa L’AIA sul proprio sito ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali: dirige l’incontro Valeri. Assistenti: Giallatini e Colarossi. Quarto uomo: Doveri. Al Var toccherà a Irrati. Assistente Var: Paganessi.