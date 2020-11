Napoli, Bakayoko in gruppo: ci sarà contro il Milan

Il centrocampista del Napoli Tiemoue Bakayoko si è allenato oggi con il resto dei compagni e sarà a disposizione contro il Milan

Si attenuano le sfortune in casa Napoli: se da una parte infatti il club partenopeo deve fare i conti con l’infortunio rimediato in Nazionale da Osimhen, dall’altra mister Gattuso può sorridere per il recupero di Tiemoue Bakayoko.

Il centrocampista francese si è allenato oggi in gruppo come comunicato dal club partenopeo nel proprio report sull’allenamento odierno. Smaltita quindi la febbre per l’ex rossonero, che domenica potrà quindi affrontare regolarmente i vecchi compagni di squadra.