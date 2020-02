Salvini al veleno: «Valeri poteva arbitrare con la maglia bianconera»

Salvini non si trattiene e commenta al veleno su Instagram in merito all’operato di Valeri nel match di ieri contro la Juventus

Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini, noto tifoso rossonero che più volte ha detto la sua sui fatti che accadono in casa Milan. Il leader della Lega Nord commenta una foto sul profilo ufficiale del club su Instagram e scrive: «Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era?»

Non si placano quindi le polemiche sui fatti di ieri e su quel rigore dato in extremis alla Juventus che ha permesso ai bianconeri di ottenere il gol del pareggio e affrontare con più tranquillità il match del ritorno.