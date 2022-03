Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli Milan: Spalletti può recuperare un pezzo da novanta. Le ultime verso il match del Maradona

Il Napoli e Luciano Spalletti nutrono una speranza per recuperare uno dei pezzi pregiati della rosa fermo ai box per infortunio. Si tratta di Frank Anguissa, in infermeria dal guaio muscolare patito nella partita d’andata contro il Barcellona.

Il recupero del centrocampista procede spedito e, secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe addirittura essere convocato per il match di domenica sera contro il Milan. Il camerunese attende la Tac di domani per capire a che punto è la guarigione. Difficile, comunque, vedere Anguissa in campo da titolare ma per la panchina potrebbe esserci.