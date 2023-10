Napoli Milan: Pioli e Garcia oltre i tre punti, in gioco anche la conferma in panchina

Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in campionato. Pioli e Garcia si giocano molto più dei tre punti

l’allenatore dei campani ha rischiato l’esonero con l’ombra di Conte a minacciarlo, cercherà la vittoria per scacciare definitivamente i fantasmi. L’allenatore rossonero invece ha perso due scontri importanti con Juve e Psg con il Milan che ha incassato 4 gol senza farne, i tifosi cominciano ad essere stanchi i tre punti servono per restare in scia dell’Inter se non addirittura per riprendersi la vetta in caso di sconfitta neroazzurra contro l’ex di turno, Lukaku.