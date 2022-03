Napoli Milan, Orsato si spiega e Pioli si infuria: il tecnico viene ammonito

Dopo soli 5 minuti di gioco, si accendono gli animi in Napoli Milan. Orsato non fischia un rigore ai rossoneri ed esplode la fura di Pioli

Il direttore di gara ha spiegato al tecnico rossonero di aver visto tutta l’azione e valutato, e per questo non il Var non è intervenuto. Secondo quanto riportato dal bordocampista di Dazn, Pioli avrebbe mandato a quel paese Orsato. Pochi minuti dopo, l’arbitro ha mostrato il cartellino giallo a Pioli.