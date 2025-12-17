Napoli Milan, problemi alla vigilia: il giocatore non si è allenato! In dubbio per la sfida di domani

Napoli Milan, alla vigilia del match, l’allenatore è alle prese con altri problemi fisici, il calciatore non si è allenato!

La vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana si accende non solo per l’attesa del fischio d’inizio, ma anche per le notizie poco rassicuranti che arrivano dalle infermerie. A Riad, il clima è teso: Napoli e Milan si giocano l’accesso alla finalissima, ma entrambi i tecnici devono fare i conti con defezioni pesanti e ballottaggi dell’ultimo minuto.

Tegola per Conte: Olivera a rischio

In casa azzurra, il clima di concentrazione è stato scosso da un imprevisto muscolare. Antonio Conte, l’allenatore salentino noto per il suo carisma e la meticolosa preparazione tattica finalizzata a riportare i partenopei ai vertici, deve gestire il caso Mathias Olivera.

Il terzino sinistro uruguaiano, cursore di fascia prezioso per gli equilibri difensivi e per la spinta costante in fase di transizione, non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento. Il motivo? Un affaticamento al polpaccio che mette seriamente in dubbio la sua presenza per la sfida di domani. Lo staff medico monitorerà le sue condizioni fino a poche ore dal match, ma Conte sta già valutando soluzioni alternative per non lasciare scoperta la corsia mancina.

Il Diavolo e l’incognita Leao

Dall’altra parte della barricata, i rossoneri vivono ore di trepidazione per la loro stella polare offensiva. Massimiliano Allegri, il tecnico toscano celebre per la sua gestione pragmatica delle gare e la capacità di leggere i momenti decisivi del campionato, si trova davanti a un bivio tattico.

Il grande punto interrogativo riguarda Rafael Leao, l’attaccante portoghese dal dribbling fulminante, considerato il vero “crack” della rosa del Diavolo. Il numero 10 è reduce da alcuni problemi fisici e la sua disponibilità non è ancora certa. Allegri attende con ansia le indicazioni che arriveranno dall’allenamento pomeridiano: solo dopo il test sul campo si capirà se il talento di Lisbona potrà guidare l’attacco della compagine meneghina o se dovrà accomodarsi, almeno inizialmente, in panchina.

Verso la Semifinale

La posta in palio è altissima. Con un Napoli che deve rinunciare alla solidità di Olivera e un Milan col fiato sospeso per il suo fuoriclasse, la sfida si preannuncia come una partita a scacchi tra due dei tecnici più vincenti del calcio italiano. I tifosi attendono sviluppi ufficiali, consapevoli che l’assenza di uno dei protagonisti potrebbe spostare definitivamente l’ago della bilancia.