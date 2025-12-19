Napoli Milan, il rimpianto Hojlund e il caso Nkunku: il Diavolo riflette sui suoi errori. Pesante sliding doors

Napoli Milan, la semifinale di Supercoppa Italiana mette in luce la pesante sliding doors in casa rossonera: Hojlund sovrasta Nkunku

La semifinale di Supercoppa a Riad non ha solo decretato l’eliminazione dei rossoneri, ma ha scoperchiato il vaso di Pandora relativo alle scelte di mercato estive. Come analizzato da Calciomercato.com, la sconfitta contro il Napoli è il manifesto di un’emergenza offensiva che Massimiliano Allegri trascina da inizio stagione.

Napoli Milan, la “Sliding Door” amara: Hojlund vs Nkunku

Il match dell’Al-Awwal Park ha vissuto sul paradosso del gol: a decidere la sfida è stato Rasmus Hojlund, il centravanti che Igli Tare ha trattato per un mese intero prima che la trattativa con il Manchester United sfumasse per divergenze sulle modalità di acquisto.

Il passato: Saltato il danese, il Milan virò in poche ore su Christopher Nkunku , versando 38 milioni di euro nelle casse del Chelsea.

Saltato il danese, il Milan virò in poche ore su , versando 38 milioni di euro nelle casse del Chelsea. Il presente: Hojlund ha dominato la scena con un assist e un gol, eliminando proprio quel Milan che lo aveva sognato e facendo sfumare un incasso potenziale di 9,5 milioni di euro.

Nkunku: un flop da 38 milioni?

Se Allegri nel post-partita ha indossato i panni del pompiere difendendo il francese («Ha grandi qualità, verranno fuori»), i numeri sono impietosi. Senza Leão (che ha giocato solo il 43% dei minuti stagionali) e l’infortunato Gimenez, Nkunku è apparso ancora una volta un “pesce fuor d’acqua”. Calciomercato.com definisce il suo bilancio attuale come un flop senza storia, sottolineando come il tecnico non avesse alternative in panchina per cambiare l’inerzia del match.

Gennaio ai ripari

Con l’arrivo imminente di Niclas Füllkrug (accordo da 1,5 milioni per 6 mesi), la dirigenza prova a tappare il buco del “numero 9” che Allegri chiedeva già a giugno. Resta però il dubbio sulla gestione di Nkunku: il Milan può permettersi di aspettare ancora un investimento così oneroso o serviranno riflessioni più profonde già nel mercato invernale?