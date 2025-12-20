Napoli Milan non finisce mai: sanzione in arrivo per Allegri? Cosa filtra dopo la lite con Oriali

 Napoli Milan non finisce mai: sanzione in arrivo per Allegri?
News

Allegri

Napoli Milan, le polemiche, dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, continuano: sanzione in arrivo per Allegri dopo la lite con Oriali

La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan continua a far discutere, spostando l’attenzione dal campo alle aule della giustizia sportiva. Come titolato stamane da Tuttosport, è scoppiata una vera e propria “bufera” che vede protagonista Massimiliano Allegri.

Lo scontro verbale

Al centro della polemica il violento diverbio a bordocampo tra il tecnico rossonero e Gabriele Oriali. Le parole volate tra i due sarebbero state talmente pesanti da spingere la società partenopea a una mossa inusuale: la pubblicazione di una nota ufficiale per denunciare il comportamento di Allegri.

Le conseguenze

Nonostante l’arbitro non abbia sanzionato l’episodio in diretta, il referto degli ispettori federali potrebbe portare a una pesante multa per l’allenatore livornese. Oltre ai dubbi su alcune decisioni arbitrali, resta la tensione di una sfida che sembra non voler finire mai.

