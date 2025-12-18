Napoli Milan, omaggio a Riad: i giocatori avranno i nomi in arabo sulla maglietta

Napoli Milan, le due squadre omaggeranno la cultura araba indossando magliette con nomi in arabo: la supersfida si avvicina

Il momento della verità è arrivato. Questa sera alle 20:00 (ora italiana), l’Al-Awwal Park di Riad sarà il teatro della prima semifinale di EA SuperCup 2025. Il Milan di Massimiliano Allegri, detentore del trofeo, sfida il Napoli di Antonio Conte in un match che promette scintille e che verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Italia 1.

Napoli Milan, omaggio alla cultura araba

Per celebrare l’evento e onorare la terra ospitante, il Milan scenderà in campo con una maglia speciale: i nomi dei calciatori saranno scritti interamente in caratteri arabi. Un’iniziativa che fonde l’eleganza rossonera con la tradizione locale, rendendo la divisa un pezzo da collezione per i tifosi.

Le scelte di Allegri

Il tecnico rossonero deve rinunciare a Leão (fermato da un’infiammazione all’adduttore) e Gabbia. In attacco fiducia totale alla coppia Nkunku-Pulisic, mentre a centrocampo la grande novità è l’esordio dal 1′ del giovane Jashari, preferito a Modric per garantire dinamismo contro la mediana muscolare di Conte.