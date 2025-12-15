Napoli Milan, Lukaku torna per la Supercoppa. Sensazioni positive. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Arrivano notizie incoraggianti dal ritiro del Napoli a pochi giorni dall’inizio della Supercoppa Italiana a Riad. L’attaccante belga Romelu Lukaku è vicino al ritorno in campo e si profila una sua convocazione per il quadrangolareche assegnerà il primo trofeo stagionale. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, svelando un potenziale asso nella manica per gli azzurri di Antonio Conte.

Lukaku, il potente centravanti ex Inter, sta intensificando il suo lavoro con la squadra, aumentando gradualmente i carichi dopo l’infortunio patito nel precampionato. L’obiettivo del Napoli è chiaro: riavere a disposizione il numero 9 per le sfide decisive in Arabia Saudita.

Il Ritorno di Lukaku: Un Fattore Contro il Milan

L’ipotesi che Romelu Lukaku possa ritrovare i suoi primi minuti ufficiali in campo proprio nella semifinale contro il Milan carica di ulteriore attesa la sfida. La presenza dell’attaccante belga, anche solo per uno spezzone di partita, rappresenterebbe un fattore psicologico e tattico di non poco conto, potendo cambiare gli equilibri di gioco nei momenti cruciali dell’incontro.

Il Napoli di Antonio Conte, l’allenatore salentino, ha bisogno di tutte le sue stelle per affrontare l’impegno, specialmente dopo il passo falso in campionato che ha fatto perdere la vetta solitaria alla squadra. La voglia di rivalsa e la necessità di un trofeo passano anche dal recupero di giocatori chiave come Lukaku.

Allegri e Tare Osservano le Mosse Azzurre

Questa notizia mette in stato di allerta il Milan e il suo staff tecnico. Massimiliano Allegri, il tecnico livornese dei rossoneri, dovrà preparare la semifinale tenendo in considerazione anche la variabile Lukaku. La fragilità difensivamostrata dal Diavolo nelle ultime uscite (con troppi gol subiti) rende la potenziale presenza del centravanti belga una minaccia da non sottovalutare.

La situazione in casa Napoli sottolinea ancora una volta l’importanza per il Milan di agire con concretezza sul mercato di gennaio. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, sa che l’imminente Supercoppa non è solo un trofeo, ma anche un banco di prova per testare la competitività della squadra. Per affrontare avversari di questo calibro, il DS albanese deve accelerare le trattative per un centravanti di peso come Füllkrug e per un difensore esperto, garantendo ad Allegri una rosa più profonda e affidabile.