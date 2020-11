Napoli-Milan, Ibrahimovic su Instagram: «Timeless»

Attraverso un post su Instagram, Zlatan Ibrahimovic si è celebrato alla sua maniera, definendosi fuori dal tempo

Per Zlatan Ibrahimovic, l’età è evidentemente solo un numero scritto sulla carta d’identità, a cui non dare troppo peso. Lo svedese, a 39 anni suonati, sta infrangendo ogni record in questa stagione e sta trascinando sulle sue spalle il Milan in vetta alla classifica di Serie A.

Ed a definirsi fuori dal tempo è proprio il n°11 rossonero, che con un post su Instagram dopo la vittoria con il Napoli, si definisce «Timeless».