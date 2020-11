Milan, i rossoneri non vincono a Napoli da ben 10 anni

Il Milan non fa bottino pieno in quel di napoli da esattamente 10 anni. In quel Diavolo erano presenti Ibrahimovic, Gattuso e Bonera

In attesa di Napoli-Milan di domenica sera, siamo andati a sbirciare un po’ di statistiche che riguardano il Diavolo. Gli uomini di Stefano Pioli, non vincono fuori casa contro il Napoli, addirittura da 10 anni. Era il 15 ottobre 2010, quando l’allora Milan allenato da Massimiliano Allegri, vinse per 1-2 contro il Napoli guidato da Walter Mazzarri. Le reti vennero messe a segno da Robinho e Zlatan Ibrahimovic per il Milan, e da Ezequiel Lavezzi per il Napoli. Nei rossoneri in campo allora, c’era anche l’attuale allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso.

Dopo quella vittoria, il Milan ha giocato ancora 9 volte a Napoli in Serie A, riuscendo a strappare solo 3 pareggi.